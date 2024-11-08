В Тюменской области открыт юбилейный термальный сезон

В этом году Тюменской области исполнилось 80 лет. Богатый на юбилейные даты 2024-й порадовал жителей и гостей региона еще одним знаменательным событием – пятилетием фестиваля термальных курортов. С 9 ноября в течение месяца горячие источники предлагают посетителям оздоровительные услуги и развлекательные мероприятия. Самые популярные курорты и новые термы – в списке «ФедералПресс».

Открытие термального сезона – 2024

Адрес: мультицентр «Контора пароходства», г. Тюмень, ул. 25 Октября, 23а, строение 1

Дата: 8 ноября в 18:00

Вход: свободный

Открытие фестиваля будет жарким: зрителям обещают показать термальный флешмоб, выступит кавер-группа и театр огненного шоу «Гелиос». Хедлайнером вечера будет команда КВН «СОЮЗ». Не обойдется без подарков от любимого туристического бренда VisitTyumen.

Важно отметить, что в этом году к фестивалю терм присоединились даже рестораторы. Сибирские угощения «Термальный сет» предложат гостям в барах «Ржавый дед», Granny's и «Правда». Авторские блюда и аперитивы в необычной подаче можно заказать с 8 ноября до 31 декабря.

Начиная с 8 ноября каждый выходной день будут встречать гостей по-особому – курорты подготовили интерактивные программы с ведущим, конкурсы для всей семьи, подарки и, конечно, скидки!

«Все термальные воды региона являются хлоридно-натриевыми. Это и понятно, ведь подобный состав характерен именно для морской воды, тюменские источники – прямые наследники древнего Западно-Сибирского моря, ушедшего несколько миллионов лет назад в недра земли. Под землей воды активно насыщались кремнием, хлором, бромом, железом, кальцием – всего 19 минералами и микроэлементами, которые благоприятно воздействуют на все 12 систем организма человека», – пояснили «ФедералПресс» специалисты Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Ловите горячие, как источники, предложения партнеров фестиваля.

Адреса горячих источников:

Экопарк «Тайга»

Адрес: г. Тюмень, 18-й км Червишевского тракта, стр. 1

Дата: 9 ноября

Вход: от 2500 рублей

Гостей встретит белый медведь. Каждому новому посетителю терм подарят по 1000 приветственных баллов, постояльцам – по 500, а еще будет розыгрыш подарков от «Тайги» и VisitTyumen. Кроме интерактивной программы и дегустации минералки, гостей удивят тихой вечеринкой от иммерсивной экскурсии «Голос внутри».

Геотермальный источник «Тобольский»

Адрес: деревня Шестакова в 20 км от Тобольска

Дата: 9 ноября в 16:00

Вход: от 1500 рублей

Официальное открытие нового термального курорта в деревне Шестакова под Тобольском состоится 9 ноября. Температура воды в источнике под открытым небом достигает +45 градусов. Тут есть бассейн с гидромассажными пушками и джакузи. Оздоровительные процедуры разбавят развлекательной программой и дегустацией сибирского иван-чая с конфетами.

База отдыха «Верхний бор» (Открытый термальный бассейн)

Адрес: 11-й км Салаирского тракта, 1

Дата: 10 ноября в 15:00 и 1 декабря в 18:30

Вход: от 1550 рублей

Гостей популярного курорта встретит бурый медведь и живые статуи «Золотые личности»! Досуг скрасят интерактивной программой с ведущим, дегустацией сибирского иван-чая, аквагримом для малышей и аквааэробикой для поклонников ЗОЖ.

В первый день зимы активностей прибавится: в термы приплывут Дед Мороз и Снегурочка, причем сказочная внучка устроит хит-парад новогодних песен. А еще здесь выступят ходулисты и циркачи.

Горячий источник «СоветSky»

Адрес: 27-й км Салаирского тракта, строение 1

Дата: 16 ноября в 15:00

Вход: от 800 рублей

Специалисты Агентства туризма и продвижения Тюменской области обратили внимание, что в горячем источнике «Советский» в этом году открыли самый большой в России бассейн с геотермальной водой: зеркало воды – 800 кв. м. Гостей ждет мастер-класс по приготовлению глинтвейна, чайная церемония с дегустацией травяного таежного чая и выступлением аккордеониста Павла Егорова.

Термальный комплекс «Дубровинский»

Адрес: с. Дубровное, ул. Центральная, 1

Дата: 17 ноября в 15:00

Вход: от 990 рублей

Каждое воскресенье с 4 ноября по 3 декабря предоставляется скидка 50 % на 1 час посещения термального минерального бассейна.

Майер-курорт «Марциаль»

Адрес: г. Тюмень, ул. Щербакова, 87

Дата: 23 ноября в 15:00

Вход: от 2400 рублей

Для гостей здесь пройдет интерактивная программа с ведущим, розыгрыш подарков от VisitTyumen и источника, дегустация сибирского иван-чая с конфетами.

Как отмечают в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области, «Марциаль» – это первый в Сибири майер-курорт. Статус курорта «ЛетоЛето» обновили в этом году, теперь это центр управления здоровьем с инновационными технологиями оздоровления.

Источник «Тюменский»

Адрес: Тюменский район, село Яр, улица Источник, 6 строение 1

Дата: 30 ноября в 18:00

Вход: от 1000 рублей

Шоу-программа от Party Time Tyumen, музыкальные сеты от диджеев и праздничный салют дополнят удовольствие от плавания в горячем источнике. Приятным бонусом будут скидки на вход.

База отдыха «Сосновый бор»

Адрес: 27-й км Ялуторовского тракта, 7

Дата: 1 декабря

Вход: от 1000 рублей

Гостям предоставят скидку на вход 10 % по промокоду VisitTyumen.

Санаторий-профилакторий «Сосновый бор»

Адрес: с. Памятное под Ялуторовском

Дата: 7 декабря в 14:00

Вход: от 2650 рублей

Только 7 декабря для гостей будут действовать скидки на вход: взрослым – 200 рублей, детям – 70 рублей.

Банные комплексы Тюмени

Еще один сюрприз юбилейного фестиваля: в программу термального сезона добавили популярные у тюменцев банные комплексы.

Клуб «Бани Сибири»

Адрес: Тюменский район, деревня Патрушева, ул. Садовая, 5/1

Дата: с 8 ноября по 9 декабря

Авторское парение: от 7000 рублей

По промокоду «Термальный сезон» гости могут заказать авторское парение по специальной цене.

«ДобраБаня»

Адрес: Тюменский район, с. Мичурино, ул. Центральная, 22

Дата: с 10 ноября по 8 декабря

Вход: от 2000 рублей

«ДобраБаня» устраивает для любителей пожарче «Банный разгуляй». В честь открытия пятого юбилейного термального сезона жители и гости региона могут познакомиться со всем спектром возможностей банного клуба по специальной цене. Общий пар дарят каждому по промокоду «Сибирское здоровье».

«Городские парильни»

Адрес: г. Тюмень, ул. Полевая, 28

Дата: 11 ноября

Вход: от 2400 рублей

В этот день по промокоду VisitТyumen дадут скидку 30 % на программы парения «Сибирское» и «Таежное».