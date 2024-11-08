На Дальнем Востоке планируют приобрести круизный лайнер

Росморречфлот и Минвостокразвития планируют приобрести круизный лайнер, который будет круглогодично ходить из Владивостока в страны АТР и регионы Дальнего Востока. Примерные маршруты уже составлены.

«Предполагается, что круиз будет осуществляться с апреля по октябрь, с заходом в порты Сахалина и Курильских островов», – говорится в сообщении пресс-службы Росморречфлота.

Зимой запустят международные круизные маршруты, которые будут включать порты Китая, КНДР, Вьетнама, Камбоджи, Полинезии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Заходить лайнер будет исключительно в дружественные России страны – а значит, никаких Японии или Южной Кореи.

Круизы по маршруту Владивосток – Петропавловск-Камчатский планируется запустить с апреля по октябрь. В это время теплоход будет заходить в порты Курильских островов и Сахалина. Зимой, с ноября по март, судно будет следовать по международным маршрутам с посещением портов дружественных стран АТР.

В рамках проекта вместе с региональными властями и операторами круизных компаний планируется проработать обновление инфраструктуры для приема судов. Это поможет создать новые условия для развития туризма и повысит привлекательность дальневосточных и арктических регионов. Реализация этого плана будет способствовать развитию портовой инфраструктуры и увеличению пассажирооборота в местных терминалах, отметили в Росморречфлоте.