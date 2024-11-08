На Яндекс Карте появились 3D-модели достопримечательностей

На Яндекс Карте появились 3D-модели более 300 достопримечательностей российских городов

Яндекс Карты добавили более 300 трёхмерных моделей достопримечательностей в 35 российских городах. Эти объёмные изображения зданий и памятников помогут туристам лучше изучить интересующие места при планировании поездки, а также послужат удобными ориентирами на маршрутах. Модели теперь доступны во всех крупных городах России и в туристических локациях, таких как Калининград, Сочи и Петергоф.

Трёхмерные модели охватывают 320 знаковых объектов, включая не только знаменитые здания, но и более необычные символы городов. Например, в Казани можно увидеть памятник эчпочмаку, в Воронеже — котёнка с улицы Лизюкова, а в Краснодаре — Шурика и Лидочку. Каждая модель детально проработана: видно не только здание, но и его архитектурные особенности, декоративные элементы и надписи.

Для просмотра 3D-моделей нужно просто найти нужную достопримечательность на карте и приблизить её. В веб-версии достаточно нажать кнопку 3D, а в мобильном приложении — провести двумя пальцами вверх. В дальнейшем Яндекс Карты планируют добавить трёхмерные модели других объектов городской инфраструктуры, включая тоннели и остановки, а также расширить охват другими городами.