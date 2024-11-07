Депутат: нужно обязать авиакомпании делать скидки на билеты для детей

В Госдуме предложили обязать авиакомпании предоставлять скидки на билеты для несовершеннолетних пассажиров. Об этом рассказала депутат Татьяна Буцкая.

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По ее словам, дисконт на билеты для детей от 2 до 12 лет прописан в Федеральных авиационных правилах. Однако фактически этих требований придерживаются далеко не все перевозчики. Некоторые полностью игнорируют регламент, другие предоставляют скидки в размере 15–20%.

При этом в ФАП четко прописано, что перелет инфантов (до 2 лет и без места) на внутренних рейсах должен быть бесплатным, а на международных – с дисконтом в 90%. В свою очередь, детский тариф (от 2 до 12 лет) составляет половину стоимости взрослого.

«Но большинство компаний эти требования не соблюдают. 50-процентную льготу дает только один российский перевозчик», – пояснила парламентарий.

Татьяна Буцкая отметила, что данный вопрос уже обсуждается с Минтрансом. В Госдуме считают, что нововведение не приведет к общему подорожанию билетов, а для авиакомпаний выполнение подобных требований не так накладно, как они пытаются представить.

Кроме того, депутаты поддерживают предложение Министерства транспорта о запрете рассаживать пассажиров с детьми в самолете. На сегодня за невыполнение этих рекомендаций перевозчики ответственности не несут.