Начался отбор на выдачу регионам субсидии на развитие туризма

Конкурсный отбор на предоставление регионам единой субсидии на развитие туризма начался в России 7 ноября, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Минэкономразвития России в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" с 7 ноября по 6 декабря проводит конкурсный отбор на предоставление регионам единой субсидии на туризм на три года - с 2025 по 2027 годы. Ее ежегодный размер составит 9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Единая субсидия может быть направлена на обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов, в том числе изготовление и установку элементов навигации на таких маршрутах и создание туристско-информационных центров.

Средства также могут использоваться для приобретения туристского оборудования и снаряжения, создания кемпстоянок и приобретения кемпинговых палаток, а также реализации проектов по обустройству туристских центров городов. Кроме того, с такой поддержкой могут быть построены некапитальные причальные сооружения и проведены мероприятия по продвижению туристического потенциала субъекта, рассказали в министерстве.

Субсидия будет распределена между субъектами, подавшими заявку и прошедшими отбор, и позволит каждому региону направлять средства на приоритетные для конкретной территории направления.