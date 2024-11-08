В Национальном музее Северной Осетии во Владикавказе открылась выставка «Арт-диалоги: искусство над границами». Посетители могут увидеть более сотни работ, демонстрирующих богатство традиций народов России.

«На выставке представлено более 100 произведений искусства, которые наглядно иллюстрируют культурный код и богатство традиций различных народов нашей страны. Особое внимание уделяется уникальному наследию Северного Кавказа, которое всегда восхищало своей самобытностью и разнообразием», — сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

Среди экспонатов выставки — как работы известных мастеров, так и новаторские произведения молодых художников.

«На протяжении пяти дней жителей и гостей столицы Северной Осетии ожидает насыщенная программа, которая включает в себя личную встречу с художником Тимуром Андиевым, открытые public-talk, мастер-классы и другое», — отметили в пресс-службе.

Выставка «Арт Диалоги: Искусство над границами» организована в рамках проекта «Мартеманчелло».