Маршрут на выходные — Псков: что посмотреть, где жить и где есть

«Россия начинается здесь» — гласит световая инсталляция на берегу реки Великой под стенами Псковского кремля. Это не просто слоган: город не раз спасал страну от набегов неприятелей. За 1121 год своего существования Псков выдержал 26 осад. Не сложно догадаться, что у города и окрестностей богатая история.

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Что посмотреть

Псковский Кром

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Во всех российских городах кремль (или детинец), а в Пскове — Кром. Тут все просто: в незапамятные времена при нашествии врагов псковитяне прятались за стенами своей крепости, где всегда хранился запас еды, те самые закрома. Взять цитадель, в которой было пять стен, семь башен, куча потайных ходов и ловушек, было почти невозможно: пала она всего раз, и то не без предательства местной знати.

Купеческие палаты

Центр города местные называют средневековой Рублевкой: в XVII веке здесь селились зажиточные купцы, которые успели понастроить себе каменные хоромы, больше похожие на крепости, которые могли бы защитить своих хозяев от народных восстаний. Сейчас в Поганкиных, Приказных и Меньшиковских палатах открыты музеи, а двор Подзноева превратился гостинично-ресторанный комплекс.

Довмонтов город

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В XIII веке к Крому пристроился Довмонтов город, названный в честь литовского князя Довмонта, который женился на внучке Александра Невского и правил в Пскове 33 года. И пусть от городища, раскинувшегося на площади 13 500 квадратных метров, остались лишь фундаменты, история его поражает. Например, тот факт, что на небольшой в общем-то территории было около 20 церквей! Крайне набожные жители посада верили, что храмы защитят от врагов: нападая на город, неприятель нападает на «Дом самого Господа Бога».

Изборск

В основанный в 862 году Изборск туристы едут, чтобы побродить по мощной оборонительной крепости XIV века, покормить лебедей, круглый год живущих на Городищенском озере, познакомиться со страусами на экоферме, выпить волшебную воду из 12 Словенских ключей: говорят, источники обладают силой — один дарует здоровье, другой — богатство, третий — любовь.

Пушкинские горы

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Сюда стоит приехать на целый день, чтобы не спеша побродить по пушкинским местам. Для начала заглянуть в Михайловское, родовую усадьбу матери поэта. Потом прогуляться до Тригорского, куда Александр Сергеевич ходил довольно часто в гости к семейству Осиповых-Вульф, с которых «писал» героев романа «Евгений Онегин». А еще в этих краях есть усадьба Петровское, построенная прадедом Пушкина — Абрамом Ганнибалом. Финальная точка маршрута — Святогорский монастырь, где похоронен поэт.

Псково-Печерский монастырь

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Наикрасивейшая обитель известна тем, что никогда не закрывалась. А еще там есть пещеры, где уже много веков хоронят монахов, не закапывая в землю, а устанавливая гроб в нише. Традиция появилась в XIV веке, когда умерла жена основателя монастыря. На следующее утро после погребения гроб с покойницей был обнаружен у входа в пещеры. Его снова закопали, но спустя ночь он опять стоял на поверхности земли.

Где остановиться

«Покровский»

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Покровская башня, первый ярус которой выдолблен в скале, — самая мощная в Пскове и одна из крупнейших в Европе. Сейчас она входит в архитектурный ансамбль Покровский, в котором также ворота, бастионные насыпи, церковь Покрова и Рождества Богородицы. Здесь же расположена гостиница, стильные и лаконичные интерьеры которой не отвлекают гостей от погружения в историю.

«Псковская Швейцария»

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В экодеревне придерживаются философии slow life. Впрочем, на то, чтобы замедлиться, настраивают окружающие пейзажи: отель расположен на холме, а внизу леса. На выбор — номера-студии, шале-купола, одноэтажные домики. Все оформлены в уютном скандинавском стиле. Есть джакузи на открытой террасе.

«Соседи Пушкина»

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Александр Сергеевич так любил деревню Савкино, что собирался купить ее у помещиков Затеплинских. Мечта так и осталась мечтой, зато в наши дни на фундаменте усадьбы Затеплинских был построен гостевой дом, названный в честь солнца русской поэзии. Номера стилизованы под позапрошлый век.

Где поесть

«Двор Подзноева»

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Находится в отреставрированных зданиях купеческих палат XVII века. Внутри воссозданы интерьеры тех времен — арочные окна украшают витражи, каменные стены затейливо расписаны. Блюда сплошь со старинными названиями: дробля в сырном взваре, ланиты яловицы томленые, затируха из тыквины. Пополняем словарный запас, в общем.

Helga

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Ресторан назван в честь княгини Ольги, с именем которой связано первое упоминание Пскова в летописях. Антураж соответствующий — атмосфера средневекового замка. Кухня старорусская на современный манер: так филе чудского окуня готовится в соусе васаби, вареники и пельмени в меню называются «паста а-ря рус», а свиная рулька запекается в кокосовом BBQ.

Mojo

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Гастробар находится прямо в крепостной стене и это все, что связывает его с древностью. Меню с азиатскими мотивами и итальянскими акцентами. Кокосовый суп лакса соседствует с томатной похлебкой с киноа. Треска с битыми огурцами не спорит с тальятой из говядины. А на десерт — миндальный тарт с грушей или шоколадный фондан.