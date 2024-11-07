Путеводитель по Самаре для тех, кто приехал в город на два дня

Развлечь гостей в областной столице не так сложно, особенно если планировать поездку заранее. А что если визит оказался спонтанным? Куда отвести туристов здесь и сейчас? Журналист ИА sovainfo.ru подготовила стрессовый путеводитель по городу, когда времени мало, а посмотреть нужно все и прямо сейчас.

Первый день

Если гости появились на пороге утром, то нет смысла затягивать с культпросветом. Отправляемся в Третьяковскую галерею. Если не хотите столкнуться с толпой таких же культурных людей, есть смысл приехать туда к открытию, а чтобы сама дорога превратилась в маленький аттракцион с достопримечательностями, добраться до бывшей фабрики-кухни можно на метро. Рядом как раз находится станция "Российская".

Выходим на ней и отправляемся в пешую 10-минутную прогулку через Сад баланса. Здесь есть что посмотреть. Территорию буквально собрали из руин бывшего ЗИМа, повсюду разбросана кирпичная кладка, есть информационные таблички, чтобы узнать немного об этом месте.

Проходим через сквер к проходной фабрики. Внизу нас ждет постоянная выставка об истории кухни, да и сами ее сотрудники могут рассказать немало. Здесь гуляли свадьбы, обедали рабочие и готовили выпечку на заказ. Можно даже не брать экскурсию, а поговорить с кем-то из музейщиков. Они с удовольствием ответят на вопросы. А еще есть шанс попасть на проходящие здесь мастер-классы.

Здание музея продумали до мелочей. На цокольном этаже находится автоматическая бесплатная гардеробная. В шкафчике можно оставить вещи на все время экскурсии. Чтобы не замерзнуть, на территории музея есть станции с бесплатными пледами. Обязательно возьмите его - внутри прохладно. Тем более он понадобится, если вы решите выйти на крышу уникального здания в форме серпа и молота. Вы увидите останки корпусов ЗИМа, а между ними виднеется тонкая полоса Волги.

Культурная программа в стенах Третьяковки займет у вас от двух до трех часов. После этого самое время перекусить и отправляться дальше. Для завершения первого насыщенного дня есть смысл выбрать более спокойное развлечение, например бани. Благо в городе их огромное количество: от простых вариантов до новомодных терм. После такого насыщенного дня силы останутся только чтобы поужинать и лечь.

Второй день

Начало второго дня по традиции отдаем культурной программе и осматриваем красоты города.

Первым делом стоит посетить особняк купца Головкина. Почему? Да потому что даже не все самарцы там еще были. У здания богатая история, потому что на тот момент им владел практически местный Илон Маск, купец первой гильдии, меценат и изобретатель. Обо всех его заслугах перед городом можно узнать на экскурсиях, которые проходят каждый час. Здание долгое время было заброшено, поэтому ничего, что принадлежало бы тогдашнему владельцу этого роскошного места, не сохранилось. Территорию особняка после реставрации открыли пару месяцев назад, и работы до сих пор продолжаются. Сейчас строители обустраивают спуск к Волге, а пока его нет, можно насладиться внешним убранством, прикоснуться к легендарным слонам, взглянуть на водную гладь с высоты и посмотреть на копию автомобиля самого Головкина. На неспешный осмотр закладываем около получаса и двигаемся дальше.

Если вы задумали в эти дни посетить бункер Сталина, не хотим вас разочаровывать, но вряд ли такой внезапный экспириенс удастся осуществить. Место безумно популярное у туристов, поэтому дозвониться в его администрацию и вклиниться в групповую экскурсию у вас вряд ли получится. Билеты стоит бронировать заранее и подстраивать всю поездку под этот поход, поэтому включить достопримечательность в наш срочный показ города не получилось.

Теперь судьба велит отправиться на набережную. Развлечение это бесплатное, зато сколько эмоций. Напоминаем, что это самая длинная речная набережная в России. Закладываем часик на неспешную прогулку и отправляемся перекусить в одно из заведений прямо на берегу.

На этой прекрасной ноте можно и на вокзал, здание посмотреть и близких домой отправить. Заодно попросить их впредь предупреждать о приезде, тогда уже и в бункер спуститься можно, и в театр пойти, и городскими экскурсиями насладиться.