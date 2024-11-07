Археологи запретили строить гостиницу в центре Екатеринбурга

Здание планировала возвести компания экс-хоккеиста Павла Дацюка.

Заключение экспертизы опубликовано на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

В 2021 году олимпийский чемпион и обладатель кубка Стэнли выкупил на торгах кирпичный особняк 1904 года постройки. Дацюк заплатил около 40 миллионов рублей, писали местные СМИ. Старинное здание хотели переоборудовать под гостиницу квартирного типа. Эта информация подтверждена в документах, которые подавали в управление госохраны.