Стратегия развития Приазовья позволит привлечь миллионы туристов

Реализация разработанной стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года позволит привлекать ежегодно до 15–16 млн туристов. Об этом сообщил в ходе Всероссийской научно-практической конференции по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии «Докучаевская конференция» в Ростове заместитель операционного директора Агентства стратегических инициатив Илья Мамыкин.

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Отмечается, что рост экономики макрорегиона поспособствует созданию около 150 тыс. новых рабочих мест в туротрасли.

«В Приазовье огромный, высочайший туристический потенциал. С точки зрения реализации предприятий, которые мы заложили, мы рассчитываем на приток туристов в Приазовье на 2030 год – 11–12 млн человек ежегодно, а на 2040 год плановый показатель – 15–16 млн человек. Соответственно, это развитие новых рабочих мест. По таким оценкам, более чем 150 тыс. новых рабочих мест, средств размещения, развития туристических полноценных кластеров», – передает слова Ильи Мамыкина ТАСС.

Реализация стратегии поспособствует развитию всех шести регионов, которые имеют выход к Азовскому морю. Кроме того, подразумевается развитие туркластеров и средств размещения в ЛНР.

По словам эксперта, реализация стратегии приведет к значительному росту экономики макрорегиона, возрождению рыболовной промышленности. Цель к 2030–2040 годам – производство 1000–1500 т поголовья осетровых.