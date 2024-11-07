В Калининграде ответили, будут ли арендодатели платить туристический налог

Сдающих жилье калининградцев освободили от уплаты туристического налога. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

«Те, кто сдают квартиры или апартаменты, не будут платить этот налог, так как их объекты в реестре классифицированных объектов отсутствуют», – пояснил представитель власти.

Он отметил, что туристический налог и курортный сбор – это разные вещи. Решение о введении туристического налога, а также о размере налоговой ставки каждый муниципалитет принимает самостоятельно. Туристический налог будут взимать с владельцев отелей и других классифицированных средств размещения.