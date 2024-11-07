Едем к водопадам. Осень в Чегемском ущелье

Чегемское ущелье — одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии. Пожалуй, любой, кто бывал в республике или хотя бы планировал поездку по ее достопримечательностям, слышал о Чегемских водопадах и парадроме «Флай Чегем», где собираются любители экстремальных видов спорта. Но поздней осенью путешественникам стоит учитывать, что асфальт вдоль берегов Чегема кончается сразу после водопадов, а погода в горах может быть непредсказуемой.

Впрочем, и до водопадов в ущелье есть чем полюбоваться. Например, милыми животными в альпака-парке между селами Нижний Чегем и Хушто-Сырт.