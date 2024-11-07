Турбизнесу и гостиницам придется раскошелиться на страховые взносы

В конце октября Владимир Путин подписал закон, который меняет лимит применения пониженного тарифа страховых взносов для предприятий малого и среднего бизнеса, к которым относится значительное число компаний в сфере гостиничного и туристического бизнеса. Платить придется больше, причем не только ООО, но и ИП.

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Сейчас для предприятий МСП, как напоминает бухгалтер в сфере туризма Дарья Барыгина, действует пониженный тариф страховых взносов – 15% вместо 30. При этом в текущем году, как и в предыдущие, применяется следующий порядок их расчета: с части заработной платы (или иных выплат в пользу физического лица) равной МРОТ – 30%; с части выше МРОТ – 15%.

С 1 января 2025 года, когда вступит в силу новая редакция ст. 427 Налогового кодекса РФ, формула будет другой. Теперь льготную ставку страховых взносов субъекты МСП могут применять в отношении выплат, превышающих 1,5 МРОТ.

«Это означает, что размер заработной платы, к которому применяется стандартная ставка страховых взносов, увеличится с текущего уровня в 1 МРОТ до 1,5 МРОТ», – объясняет Дарья Барыгина, добавляя, что, кроме этого, в следующем году вырастет сам минимальный размер оплаты труда – с 19 242 до 22 440 руб. (нужно также иметь в виду, что в субъектах федерации МРОТ отличается).

Например, в этом году размер страховых взносов с зарплаты в 50 тыс. руб. составляет 10 386,30 руб., а в 2025-м вырастет до 12 549 руб. То есть ежемесячно за каждого сотрудника придется платить на 2 с лишним тысячи больше. Чем больше сотрудников и выше зарплата, тем существеннее придется раскошелиться компании.

Все это относится к предприятиям, притом что многие туристические компании и небольшие гостиницы работают в качестве ИП. Увы, но и для индивидуальных предпринимателей финансовая нагрузка увеличится. Если в текущем году сумма фиксированных страховых взносов для ИП составляет 49 500 руб., то в следующем – 53 658 руб. В 2026-м она вырастет до 57 390 руб., в 2027-м – до 61 154 руб. А если у ИП есть сотрудники, то с выплатами будет совсем грустно, поскольку, кроме фиксированной ставки, платить придется и за работников – по новой формуле.

Участники рынка, как несложно догадаться, критически настроены к налоговым новшествам и прогнозируют, что малый бизнес в ответ на инициативы государства будет уходить в тень. В частности, еще больше увеличится число компаний, которые перейдут на договоры с самозанятыми.

При этом наиболее ощутимые последствия повышения страховых взносов ждут гостиницы, поскольку они содержат большой штат – администраторы, горничные, сотрудники служб бронирования, разнорабочие и так далее. И в конечном счете дополнительные издержки бизнес заложит в стоимость номеров.

Ранее TourDom.ru писал о налоговых изменениях в 2025 году, в частности об обязанности платить НДС организациям и ИП, работающим по упрощенной системе налогообложения (УСН), у которых годовой доход превысит 60 млн руб.