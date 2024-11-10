$97.83-0.24105.45-0.12
Войти в почту

Топ-5 занятий на Куршской косе в снежную зиму

Устраивать соревнования на лыжах. К концу этого года в нацпарке планируют доделать велодорожку. По словам Анатолия Калины, зимой эту трассу можно будет использовать для зимних видов спорта, например, для катания на лыжах.

Топ-5 занятий на Куршской косе в снежную зиму
© РИА Новости

Зимние прогулки. Зимой заснеженные пейзажи Куршской косы не могут не впечатлить. Поэтому даже обычная прогулка по территории парка подарит незабываемые эмоции. Не забудьте взять с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть зимние красоты.

Любоваться дюнами. Даже зимой Куршская коса очаровывает своим видом на дюны. Заснеженные дюны – невероятное зрелище!

Дышать воздухом. Зимой воздух на Куршской косе становится особенно чистым, лёгким и с ароматом свежей хвои. Ммм, красота!

Оздоравливаться. Куршская коса расположена на берегу Балтийского моря, поэтому здесь можно насладиться морским воздухом, богатым отрицательными ионами. Они улучшают настроение, повышают работоспособность и укрепляют иммунную систему. А прогулки по зимнему нацпарку —своего рода физическая активность, которая помогает поддерживать физическую форму, укреплять мышцы и сердечно-сосудистую систему.

Отдых в России
Анатолий Калина