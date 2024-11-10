Топ-5 занятий на Куршской косе в снежную зиму

Устраивать соревнования на лыжах. К концу этого года в нацпарке планируют доделать велодорожку. По словам Анатолия Калины, зимой эту трассу можно будет использовать для зимних видов спорта, например, для катания на лыжах.

Зимние прогулки. Зимой заснеженные пейзажи Куршской косы не могут не впечатлить. Поэтому даже обычная прогулка по территории парка подарит незабываемые эмоции. Не забудьте взять с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть зимние красоты.

Любоваться дюнами. Даже зимой Куршская коса очаровывает своим видом на дюны. Заснеженные дюны – невероятное зрелище!

Дышать воздухом. Зимой воздух на Куршской косе становится особенно чистым, лёгким и с ароматом свежей хвои. Ммм, красота!

Оздоравливаться. Куршская коса расположена на берегу Балтийского моря, поэтому здесь можно насладиться морским воздухом, богатым отрицательными ионами. Они улучшают настроение, повышают работоспособность и укрепляют иммунную систему. А прогулки по зимнему нацпарку —своего рода физическая активность, которая помогает поддерживать физическую форму, укреплять мышцы и сердечно-сосудистую систему.