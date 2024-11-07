«Поезд Деда Мороза» отправится в путешествие 13 ноября

В отправке поезда примет участие Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Он рассказал об этом в ходе оперативного совещания в Правительстве региона.

«13 ноября примем участие в праздничной и важной для Вологодской области акции – отправлении "Поезда Деда Мороза" совместно с руководством "РЖД". Для нас это символическое, культурное, политическое и информационное мероприятие», – отметил Георгий Филимонов.

В этом году «Поезд Деда Мороза» посетит более 60 населённых пунктов и проедет свыше 30 тысяч километров. Поезд посетит такие крупные города, как Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Чита, Иркутск, Новосибирск, Омск, Челябинск, Уфа, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург.

В маршрут также включена областная столица – в Вологду «Поезд Деда Мороза» прибудет 10 января 2025 года.