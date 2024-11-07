С калининградцев, сдающих в аренду квартиры, не будут взымать турналог

С жителей Калининградской области, которые сдают в аренду квартиры, не будут взымать туристический налог. Об этом заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Чиновника цитирует «BFM Калининград» в четверг, 7 ноября.

«Туристический налог — это не курортный сбор. Он относится к местным налогам, полномочия по установлению порядка его взимания переданы муниципалитетам. Решение о введении туристического налога, а также о размере налоговой ставки каждый муниципалитет принимает самостоятельно. Туристический налог будут платить владельцы гостиниц и иных классифицированных средств размещения. Те, кто сдают квартиры или апартаменты, не будут платить этот налог, так как их объекты в реестре классифицированных объектов отсутствуют», — подчеркнул Ермак.

В июле сообщалось, что власти Калининградской области не собираются вводить на территории региона курортный сбор — вместо этого внедрят туристический налог. Мнения региональных отельеров и властей приморских городов разделились.