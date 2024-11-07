В Екатеринбурге рассчитывают получать 450 млн в год от туристического налога

Введение в Екатеринбурге туристического налога принесет в городской бюджет не менее 450 млн рублей в год. Об этом заявил директор департамента экономики городской администрации Алексей Прядеин.

«С точки зрения экономики очевидно, что если у нас в среднем стоит номер 5000 рублей в сутки, то 100 рублей сверху заплатить вроде не так уж и много. А при заполняемости 80 % гостиничного фонда в течение года получается, что у нас уже порядка 4,5 миллиона ночевок в год происходит. Умножьте 4,5 миллиона на 100 рублей. Это та сумма, которую получаем дополнительно на развитие туристической же инфраструктуры. 450 миллионов рублей получается», – отметил в эфире «4 канала» Алексей Прядеин.

В то же время, отметил он, администрирование данных платежей потребует финансовых затрат, в том числе от гостиниц, которые вынуждены будут нанять в штат квалифицированных сотрудников.

Ранее введение турналога поддержал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Между тем областные парламентарии призывают не спешить с принятием соответствующего закона, а представители турбизнеса обратились к губернатору с просьбой не делать этого вообще.