Байкал или Шергеш: что выбрать для новогоднего отдыха

Жители Сибири уже готовятся к новогодним каникулам. Особенно здесь присматриваются к главным туристическим объектам – Шерегешу и Байкалу. В первом случае можно покататься на лыжах и сноуборде, во втором – на коньках по льду озера. В чем плюсы и минусы каждой из площадок и какие цены заявлены на «высокий сезон» – в материале «ФедералПресс».

© РИА "ФедералПресс"

Количество туристов: разрыв в подсчетах шокирует

Байкал

Зимой туристы едут на Байкал в основном для посещения озера, покрытого льдом. В агентстве по туризму Иркутской области «ФедералПресс» рассказали, что высокий сезон обычно длится с середины декабря и до конца марта. В этот период в текущем и в 2025 году ожидается более 700 тысяч туристов – это в два раза больше, чем год назад. Кроме того, в конце июля агентство по туризму Иркутской области обратилось к владельцам местных гостиниц с просьбой держать на брони 1–2-местные номера для проживания участников СВО на безвозмездной основе.

«Речь идет о готовности оказать помощь демобилизованным военнослужащим, которые живут в районах Приангарья и которые получили увечья и травмы на СВО. После возвращения с фронта домой зачастую многим из них требуются поездки в Иркутск с проживанием, чтобы за несколько дней пройти реабилитацию в медучреждениях, получить психологическую, юридическую и иные виды помощи. Свою гражданскую позицию выразили 4 гостиницы в Иркутске: «Академическая», «Империя», «Веста» и гостевой дом «Байкал», – пояснили в ведомстве.

Шерегеш

Здесь турпоток туризма измеряется уже миллионами человек. Так, по данным министерства туризма Кузбасса, в горнолыжном сезоне 2024/2025 курорт должны посетить 2,7 миллиона человек. Чаще всего в Шерегеш приезжают отдыхать жители соседних регионов: Новосибирская (31,63 %) и Томская области (11,82 %), Алтайский (11,7 %) и Красноярский края (11,11 %), Омская область (6 %). Есть также гости из Москвы (15,43 %) и Санкт-Петербурга (3,6 %).

«Кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш вошел в топ-10 самых популярных курортов летнего сезона 2024 года в России. К концу августа все собственники коллективных средств размещения СТК «Шерегеш» открыли бронирование на предстоящий сезон. Уже в середине сентября оно достигло 70 %. При этом новогодние праздники традиционно пользуются большой популярностью – в наиболее востребованных отелях 98 % номеров были уже заняты в конце августа», – пояснили в минтуризме Кузбасса.

В Шерегеше с 2022 года проходят организованные однодневные бесплатные туры для детей бойцов СВО. На данный момент в программе уже приняли участие 760 человек, группы на ближайшие месяцы и на 2025 год формируются.

Кроме того, группы пенсионеров от двух человек без снаряжения здесь могут бесплатно пользоваться подъемниками.

Туризм – двигатель экономики

Как рассказали «ФедералПресс» в агентстве по туризму Иркутской области, развитие данной сферы придает импульс более 50 смежным отраслям, способствует появлению новых рабочих мест, увеличению притока инвестиций, стимулирует предпринимательскую деятельность. К 2036 году прогнозируется рост потока туристов до 3,6 миллиона человек в год. Доля сферы туризма в валовом региональном продукте региона увеличится с нынешних 1,7 % до 2,6 %.

«Безусловно, важно поддерживать баланс, создавая оптимальные условия для путешествий и отдыха, необходимо максимально сохранить уникальную природу Байкала. Это возможно, если использовать комплексный подход, в который нами было включено несколько направлений. По каждому из них ведется активная работа совместно с федеральными министерствами, государственными корпорациями ВЭБ.РФ, «Туризм.РФ», сенаторами, депутатами Государственной думы, партнерами и инвесторами», – объяснили в ведомстве.

Для улучшения туризма в Иркутской области планируют построить новые гостиницы с комфортабельными номерами, развивать пространство для отдыха и дороги. Модернизация охватит и причальную инфраструктуру. Все это позволит повысить турпоток и укрепит экономику региона.

«Планируется создание всесезонных турпродуктов, разработка национального туристического маршрута, продолжается развитие событийного, гастрономического, промышленного и других видов туризма», – добавили в агентстве.

В Шерегеше также работают над привлечением турпотока. С 2022 года работает программа лояльности для кузбассовцев при посещении курорта, которая предусматривает кэшбек. Количество объектов, на которые распространяется предложение, изначально было 12, сегодня их 44, а в ближайшее время присоединится еще 6. Размер кэшбека тоже вырос.

Цены

Стоимость туров на Байкал значительно отличается от цен в Шерегеше. В первом случае сутки проживания стоят от 3 тысяч рублей, во втором случае самый дешевый вариант – 5–6 тысяч рублей, но и ценник в 20–50 тысяч рублей здесь не редкость.

Добавим, что на данный момент и в Шерегеше, и на Байкале основные места на новогодние каникулы уже забронированы.

© РИА "ФедералПресс"