Пять жилых кемпингов строятся на базе отдыха «Кочевник» Агинского округа

Этнокомплекс «Кочевник» Агинского района прошел конкурсный отбор и получил субсидию на создание пяти удобных жилых модулей – кемпингов. Это стало возможным благодаря участию Забайкальского края в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», который помогает сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.

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Владелец этнокомплекса Бато Цыренжапов отмечает, что дополнительно будет создано 20 мест размещения круглогодичного проживания.

«Кемпинговые домики из натуральных материалов думаю будут выглядеть очень эстетично и привлекательно для наших гостей. Они быстро возводятся, и в то же время это теплые, надежные сооружения. Спасибо Министерству экономики и администрации Агинского округа и за такую весомую поддержку в развитии туристической инфраструктуры», - сказал Бато Цыренжапов.

В этом году в Забайкальском крае получили поддержку пять проектов на общую сумму 27,4 млн. рублей. Такие объекты появятся помимо этнокомплекса «Кочевник», экокурт «Кука», экопарк «Забайкалец», базы отдыха на Арахлее и озере Болванка. Всего в рамках реализации проектов на этих территориях появится 25 объектов кемпинг-размещения.