Что нельзя провозить через российскую границу

В среду, 6 ноября, таможенники задержали во Внукове «Мисс России» Софию Никитчук с украшениями почти на 12 миллионов рублей. Теперь девушке грозит уголовная ответственность за контрабанду. Ранее жену оппозиционера Леонида Гозмана* задержали за контрабанду столовых приборов, туриста из Дубая — за масонский знак, а путешественницу из Турции — за шоколадку с наркотиками. Об этих и других курьезных случаях контрабанды, а также о том, чего нельзя провозить через границу, — в материале «Вечерней Москвы».

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История модели

Инцидент произошел в среду, 6 ноября, в московском аэропорту Внуково, куда «Мисс России» и «1-я вице-мисс мира — 2015» София Никитчук прилетела из Ниццы транзитом через Стамбул. Когда модель шла по зеленому коридору, таможенники заметили на ней крупные золотые украшения. Девушку задержали и попросили снять драгоценности для экспертизы.

В результате экспертизы выяснилось, что на Никитчук были надеты часы Patek Philippe, колье Cartier и два кольца. Все это было изготовлено из сплава золота 750-й пробы и стоило около 12 миллионов рублей. По закону модель должна была задекларировать драгоценности. Но, по ее словам, она не сделала этого, так как сочла украшения личными вещами.

Тем не менее теперь девушке грозит уголовная ответственность за контрабанду и неуплату таможенных платежей, предусматривающая до пяти лет лишения свободы.

Истории контрабанды вилок, масонских знаков и дорогого вина

Контрабанда — преступление достаточно распространенное, нередко оно совершается из-за неосведомленности или невнимательности. Так, летом 2023 года возле русско-эстонской границы задержали грузовик, набитый антикварной мебелью, а также вилками и ложками из мельхиора и серебра. Оказалось, что грузовик отправила из России в Германию супруга оппозиционного политика Леонида Гозмана* Марина Егорова.

В сентябре 2024 года Егорову задержали и отправили под домашний арест, в ее отношении возбудили уголовное дело о контрабанде. Сама она признавалась, что ей просто «не пришло в голову» отправлять антиквариат на экспертизу и получать разрешение Минкульта. Теперь жене оппозиционера грозит до 12 лет лишения свободы.

Другой случай произошел в сентябре в аэропорту Домодедово. Инспекторы нашли в чемодане туриста из Дубая масонский знак Королевского ордена Шотландии и 78 старинных монет XVIII–XX веков. Мужчина пояснил, что привез антиквариат для личной коллекции, но силовики все равно возбудили уголовное дело о контрабанде культурных ценностей.

В июле в петербургском аэропорту Пулково задержали 38-летнюю российскую туристку, прилетевшую из Турции с подозрительной шоколадкой. На упаковке таможенники заметили надписи CBD 500 MG и CANNABISINFUSED, сама же плитка была надкушена. Шоколадку направили на экспертизу. Оказалось, что лакомство содержало наркотик дельта-8-тетрагидроканнабинол. В отношении девушки возбудили уголовное дело о контрабанде запрещенных веществ.

Еще один инцидент произошел в апреле в аэропорту Домодедово. Таможенники задержали в зеленом коридоре гражданина Вьетнама, привезшего из Дубая в Москву бокс из пенопласта с пятью бутылками итальянского вина Bolgheri Sassicala 2020 года французского Domaine de la Romanee-Conti 2019 года. Общая стоимость контрабандного алкоголя составила примерно 2,6 миллиона рублей. Нарушитель признался, что не знал российского законодательства.

Что можно и чего нельзя перевозить через границу

Бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия рассказал «Вечерней Москве», что товары стоимостью менее 10 тысяч долларов декларировать не нужно, будь то украшения, одежда или вино. Однако, по словам эксперта, почти в каждом из этих случаев есть нюансы.

Если вы ввозите в страну товары на сумму более 10 тысяч долларов, то государство взимает пошлину. Если же речь идет о культурных ценностях — их нужно задекларировать. Но, как правило, контрабандой ввозят какие-то монеты, спрятав их в кошельках, которые никто не будет проверять. Если же вы их вывозите, то нужно сначала получить соответствующее разрешение от Минкульта. Но это не всегда возможно, потому что министерство заинтересовано в том, чтобы антикварные вещи оставались в стране. Даже если они достались вам от прапрабабушки, — пояснил эксперт.

Что касается алкоголя, то в Россию можно ввозить до пяти литров алкоголя, при этом в количестве от трех литров его необходимо декларировать. В противном случае туриста могут привлечь к административной ответственности. Но, по словам Багатурии, с дорогостоящим алкоголем дело обстоит иначе.

Какое-нибудь дорогое коллекционное вино — это уже не просто алкоголь, а, скорее, предмет роскоши. Такой же, как, допустим, кольцо с бриллиантом или золотые часы. Поэтому если вы купили в дьюти-фри пять литров виски, таможенники на это «глаза закроют». А если вы везете пять литров какого-нибудь виски 1850 года, который стоит на аукционах очень дорого, то нужно заплатить пошлину. Иначе это уже будет статья об уклонении от уплаты таможенных платежей, — отметил адвокат.

Некоторые россияне после закрытия зарубежных магазинов отправляются за покупками в соседние государства, где эти точки по-прежнему открыты. Эксперт рассказал, что в данном случае работает правило о товарах на сумму не более 10 тысяч долларов. Однако у таможенников могут возникнуть подозрения, если человек везет в страну несколько одинаковых товаров.

Если вы поехали «пошопиться» в модный зарубежный город и накупили там брендовых вещей для каких-то частных целей, то опасаться нечего. Но если все это стоит больше 10 тысяч долларов, то нужно будет заплатить пошлину. Если вы вывозите, например, 10 одинаковых курток, то таможенники могут истолковать это как попытку провоза товарной партии. Если это одежда для какой-нибудь спортивной команды и это можно доказать, то вопрос исчерпан. Но в противном случае вас заподозрят в попытке недекларирования товарной партии. Даже если вы скажете, что везете это в подарок друзьям. Поэтому для своего спокойствия товары, которые могут стоить больше 10 тысяч долларов или которые могут счесть партией, лучше задекларировать, — рассказал Багатурия.

Он отметил, что российское законодательство предусматривает за контрабанду до 12 лет лишения свободы. Но, по словам адвоката, если преступление совершено в первый раз и у человека нет судимостей, суд может назначить штраф или условное наказание.

Также запрещено вывозить наличные на сумму, которая превышает 10 тысяч долларов.

Как задекларировать багаж

Задекларировать багаж можно прямо перед пересечением границы, эта процедура достаточно быстрая. Для этого необходимо распечатать соответствующий документ, заполнить его и передать на таможенный пост. Образец декларации можно найти на сайте Федеральной таможенной службы или в аэропорту в зоне выдачи багажа. Из дополнительных документов понадобится только паспорт.

В документе необходимо прописать все предметы багажа, которые требуют декларации. Если речь идет о товарах, общая стоимость которых превышает 10 тысяч долларов, то в документе необходимо отметить каждую из них.

Если в дополнение к декларации нужно заплатить таможенную пошлину, это можно сделать также непосредственно в аэропорту. Обычно пошлина составляет 30 процентов от стоимости товара. Если его цена неизвестна, то по четыре евро за килограмм, пишет ТАСС.

*Внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.