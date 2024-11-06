В Махачкале устроят выставку-дефиле «Платок горянки»

В махачкалинском музее-заповеднике «Дагестанский аул» пройдет выставка-дефиле «Платок горянки», посвященная проекту художника-дизайнера Калимат Омаровой.

На выставке будет представлено более 100 платков: от старинных образцов, хранящихся в частных коллекциях, до современных работ мастериц и авторских платков Калимат Омаровой, сообщает РИА «Дагестан».

Как отмечают организаторы, проект «Платок горянки» рассказывает не просто о предмете одежды, а о символе богатой истории и культуры Дагестана и направлен на популяризацию народных традиций.

В рамках выставки состоится дефиле коллекции платков участников проекта и автора, а также пройдут мастер-классы по народным промыслам и росписи платка. Кроме того, на территории музея будет открыта арт-площадка «Эклектика».

Открытие выставки состоится 15 ноября.