Отельеры рассказали об итогах сезона и главных проблемах туризма

Итоги туристического сезона в Калининградской области показали рост интереса гостей к региону. При этом одной из главных проблем остаётся дефицит персонала, заявили представители индустрии гостеприимства на пресс-завтраке в среду, 6 ноября.

Турсезон-2024 оказался довольно противоречивым. Некоторые спикеры утверждают, что интерес к области возрос, а другие — что показатели по сравнению с прошлым годом не изменились.

Например, управляющий глэмпингом «Горка» Андрей Логиновский говорит, что второй год наблюдает уверенный прирост числа приезжих. Но с ним согласны не все.

«Увеличение есть, но оно не такое большое: около 10%, — рассказывает Михаил Друтман, исполнительный директор «Балтма Турс». — Очень мы зависим от загрузки. Потому что, к сожалению, мы не испытываем той радости и подъёма жизни, что был в 2019 году. Сегодня мы используем весь наш накопленный опыт».

Приехавшие гости неизменно проявляют гастрономический интерес. Туристы распробовали балтийскую кухню. Рестораторы считают это одной из причин прироста турпотока.

«Балтийская кухня пошла по стране, — поделилась руководитель регионального представительства федерации отельеров и рестораторов Вера Ярмолюк. — Увеличение числа туристов безусловно есть. И хочу отметить, что стоимость блюд снижается, однако люди считают свои деньги и стали избирательными. В прошлом году они брали два блюда, а в этом — одно».

Посещаемость востока области также показывает рост. Например, менеджер проекта «Город-Театр» в Железнодорожном Наталья Казакова рассказала, что в город приезжает до 400 туристов ежедневно.

Индусы от дефицита кадров спасают не вполне

По мнению директора Ассоциации индустрии гостеприимства Ольги Тесленко, главная проблема сейчас — в дефиците кадров, и она «будет только усугубляться» со временем.

«Это называется «бабушкинизация отрасли». К нам приходят работать, и мы уже не смотрим, чтобы это была женщина до 40 лет, красивая и симпатичная. Мы просто думаем: "Слава богу, что ты [вообще] пришла"», — соглашается с тезисом Тесленко директор Ассоциации рестораторов и отельеров Зеленоградска Сергей Куренков.

С Куренковым согласна и Вера Ярмолюк. По её мнению, в сфере общепита явно прослеживается нехватка персонала.

«Что касается кадров, то тут присутствует затык. Люди, которые работают в сфере гостеприимства и ресторанном бизнесе, трудятся на пределе своих возможностей. Работают за себя и за того парня», — говорит руководитель.

А пока сферу спасает миграционный прирост. В область приехали работать по патентам ливанцы и индусы, рассказала Вера Ярмолюк. Правда, с ними не всегда получается найти общий язык и выстроить работу так же просто, как это было с гражданами Узбекистана. Тесленко считает, что кадровую проблему в области может помочь решить наставничество и внутренние школы сервиса.

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