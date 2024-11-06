Туристов отправят по «Великому чайному пути»

Около 10 тысяч километров «Великого чайного пути» преодолеют туристы. В Минэкономразвития разработан маршрут через города и поселки Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, а также Китая и Монголии. Конечной точкой называют Москву и Санкт-Петербург. Проект должен состыковать транспортные коридоры ЕАЭС, монгольской программы «Степной путь» и китайской инициативы «Один пояс, один путь».

«Участники встречи подтвердили свою заинтересованность в сотрудничестве в области туризма, уделив большое внимание проекту межгосударственного маршрута «Великий чайный путь», –сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.

Ведомство подчеркивает, география маршрута повторяет торговый путь XVIII века из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург. Дмитрий Вахруков, замминистра Минэкономразвития, подчеркнул, что в работе над концепцией маршрута участвовали более 30 представителей бизнеса и регионов России, Монголии и Китая. План совместных действий по созданию маршрута подписали год назад на седьмом совещании в Ухани (Китай), сообщает пресс-служба Минэкономразвития России. Следующее, девятое совещание руководителей туризма трех стран состоится в 2025 году в Монголии.

«Механизм ежегодных совещаний является эффективным инструментом развития туризма между нашими странами. Он отлично дополняет нашу двустороннюю повестку с партнерами. Уверен, что достигнутые договоренности послужат прочной основой для дальнейших практических действий по реализации совместных туристических продуктов и маршрутов», – продолжил Д. Вахруков.

На пути «Великий чайный путь» несколько веков строились города и поселки, почтовые станции и постоялые дворы, церкви и школы, заводы и фабрики, ярмарки и чаепитейные заведения. Общая протяженность пути – около 10 тысяч километров. В рамках маршрута планируется развивать турпродукты в сфере экскурсионного и образовательного туризма.