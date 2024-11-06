На Алтае из-за туристов оказались под угрозой древние наскальные рисунки

На Алтае от рук туристов-вандалов серьезно страдают петроглифы - древние изображения на камнях и скалах еще эпохи неолита, - одно из национальных достояний республики. Как отмечают туроператоры, это стало оборотной стороной бурного развития туризма в регионе.

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Между тем надписи и рисунки, уродующие памятники истории и природы, причем в самых заповедных местах страны, - серьезная проблема не только для Алтая. Почему ни наличие внушительных штрафов, ни усилия волонтеров не могут искоренить явление, - в материале корреспондентов "РГ".

В Республике Алтай вандалы чаще всего оставляют каракули на серпантине на перевале Чике-Таман и на скальных выступах вдоль федеральной трассы "Чуйский тракт". На некоторых скалах по пути этого тракта хорошо видны редкие древние петроглифы еще времен неолита: фигурки животных, людей, колесницы. Одна туристка в брендовом спортивном костюме пару недель назад с гордостью призналась, что нарисовала рядом с ними и свои "петроглифы". На вопрос, зачем, ничуть не смутившись, выпалила:

"Так для истории", мол, чем она хуже "каких-то древних людей".

И таких, как она, оставляющих рядом с древними рисунками нелепые картинки и надписи, пририсовывающих к древним изображениями свои "творения", - десятки, если не сотни.

На Алтае действует закон о вандализме, который предусматривает штраф за автографы на скалах - от 3 до 5 тыс. рублей. Но не всех туристов штрафы пугают. Бороться с "новыми неандертальцами" здесь помогают местные жители.

"Горы и камни в нашей культуре имеют сакральное значение, а перевал Чике-Таман для нас, коренных алтайцев, - одно из священных мест. Там проводят обряды, обращаются к духам, просят открытой дороги, молятся за себя и своих близких. В Республике Алтай проживают 80 тыс. коренных алтайцев. И для каждого из них природа - это храм. Конечно, мы возмущены, когда туристы ведут себя безобразно", - говорит руководитель проекта "Чистый Алтай" Инна Муклаева.

Инна вместе с волонтерами уже пять лет избавляет скалы от надписей вандалов. За это время активисты очистили четыре тысячи квадратных метров горной поверхности. Работа физически очень сложная, поскольку тяжелое пескоструйное оборудование и генераторы приходится поднимать порой в очень труднодоступные места. Очищение песком или другим абразивным материалом довольно эффективный и наиболее экологичный метод. Струйки разбивают слой краски, но не разрушают саму горную породу. Но работа идет небыстро. Например, чтобы очистить камни вдоль дороги, ведущей в Чемал - очень популярное у туристов место, у волонтеров ушло три года. После этого установили таблички, предупреждающие о штрафах за вандализм. Но они не всегда помогают. Через некоторое время на чистой скале написали "Люблю свою Заю".

Сотрудники древних Тавдинских пещер на Алтае рассказывают, как недавно три дня отмывали стены в пещерах специальным оборудованием от грязи и надписей, но гарантировать, что назавтра на чистых стенах не появятся новые "письмена", конечно, не могут.

"Чтобы предъявить штраф, нужно еще суметь поймать туриста за руку, а в пещерах за день проходят сотни людей, и среди них, один, простите, дурак, да найдется", - рассказал "РГ" экскурсовод Сергей.

В Крыму автографами туристов пестрят не только скалы, но и стены крепостей и пещерные города. Покушаются и на всем известные памятники. Однажды посетитель изрисовал скульптуру химеры в Ливадийском дворце. А в этом году в Севастополе 37-летний гость из Москвы оставил свой автограф на орудийной башне эсминца "Бойкий" на 11-й береговой батарее. Граффити в виде котика было его "визитной карточкой" и подарком городу-герою. Так он, во всяком случае, объяснил свой поступок полицейским.

Найти таких "художников" сложно, особенно когда свои имена они высекли на природных достопримечательностях. В Севастополе с любителями оставить свой след помогают бороться видеокамеры. Нарушителей часто находят по горячим следам, заставляют принести извинения и привлекают к ответственности. За вандализм им грозит штраф 40 тыс. рублей.

Но если свое послание потомкам они оставили на объекте культурного наследия, то наказание будет суровее. Так, на автора граффити на 11-й береговой батарее завели уголовное дело за повреждение объекта культурного наследия. Суд приговорил его к 320 часам обязательных работ. А мог бы наказать и штрафом до трех миллионов рублей или лишением свободы на три года. Видеонаблюдение помогло решить проблему и с севастопольским обелиском "Штык и парус", который был сплошь исписан примитивными письменами наших современников. В этом году монумент отреставрировали, а за порядком теперь следят камеры с системой распознавания лиц. Новых инцидентов пока не было.

При этом в Башкирии вандалы стали куда реже портить природные туристические объекты. Как рассказала начальник отдела экопросвещения и развития туризма Дирекции по особо охраняемым природным территориям РБ Римма Галеева, раньше эта проблема стояла очень остро.

"Но 10 лет назад волонтеры провели большую акцию по очистке расписанных вандалами камней на горе Большой Иремель. Были и другие акции, которые помогли удалить накопленные десятилетиями надписи с других туробъектов, и с тех пор новые "автографы" не появлялись. Местами остались только старые. Думаю, это связано и с ростом туристической культуры, и с тем, что на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) дежурят инспекторы. За нарушение режима ООПТ налагается штраф от 3 до 4 тыс. рублей", - отметила Римма Галеева.

Показательно, что далеко не все регионы, в которых есть горные массивы, сталкиваются с проблемой росписи на скалах. Так, к примеру, в Дагестане, по данным министерства природных ресурсов и экологии республики, случаи природного вандализма не зарегистрированы. Нет этой проблемы и в Чечне. Видимо, туристы здесь все-таки опасаются гнева горцев и сто раз подумают, прежде чем оставить свое имя "для истории".

Комментарий

Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма:

Уничтожение древних петроглифов представляет сегодня очень серьезную проблему. Если отдельные надписи на скалах пусть тяжело, но все-таки можно отмыть, то петроглифы часто не подлежат восстановлению. Есть технологии их переноса на холст, после которых на скалах они практически полностью утрачивают свой исторический облик. А петроглифы на отдельных камнях и вовсе иногда оказываются украшением интерьера в частных особняках. Их скалывают частями или увозят камни целиком. И это уже воровство, за которое должна следовать уголовная ответственность. Уничтожение петроглифов - проблема не только нашей страны. Например, на островах Тенерифе и Ла Гомера очень много петроглифов, относящихся к культуре гуанчи, было утрачено. Поэтому сейчас там осуществляется очень строгий надзор. А вечером и ночью посещать эти места в принципе запрещено.

Был случай

Из-за пачки снеков, оставленной одним из туристов, легендарные Карлсбадские пещеры в нацпарке штата Нью-Мексико (США) превратились в ядовитую ловушку для сотен животных. У туриста в ущелье упала упаковка чипсов, он никому об этом не сказал и ушел. Остатки снеков, которые не съели насекомые и прочая живность, покрылись плесенью. Она расплодилась и заполонила все стены. В итоге Карлсбадские пещеры превратились в вонюче-ядовитую ловушку, которая уничтожила, по предварительным подсчетам ученых, около ста животных национального парка.

Между тем

Еще Ильф и Петров в "12 стульях" подмечали детали туристического вандализма, когда Остап хотел начертать на горной вершине бессмертную фразу "Киса и Ося здесь были". Наконец, Высоцкий писал про то, что и "в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке". Жаль, что мало что изменилось с тех пор.