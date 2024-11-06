Как гастрофестивалю «Вкусы России» удалось путешествие по всей стране

В июле 2024 года в Москве прошел масштабный гастрономический фестиваль «Вкусы России», который посетили более миллиона человек. Организаторы показали богатство кулинарных традиций и познакомили москвичей с крафтовыми региональными продуктами. Команда событийного агентства «Лира» рассказала Sostav, как подготовиться к масштабному гастрофесту и привлечь более 300 брендов.

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Предыстория проекта

Наша страна невероятно богата продуктами, и у каждого из них есть потенциал стать известным региональным брендом и драйвером развития сельского хозяйства на своей территории.

В 2020 году Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разработало комплексную программу «Вкусы России». Она была запущена, чтобы поддержать региональных производителей продуктов питания по всей стране. Первым этапом программы стал конкурс, который проходил в течение двух лет и собирал более 700 региональных брендов. Конкурс познакомил россиян с самобытными продуктами. Например, что в Костроме есть не только костромской сыр, но и костромская черная соль и кологривский гусь, Вологодская область славится не только своим маслом и хлебом, но и лимонадом из Кириллова, а из Ямало-Ненецкого автономного округа можно привезти как оленину и рыбные консервы, так и настоящий арктический чай.

Логическим продолжением конкурса стал гастрофест, который уже третий раз проходит в Москве. Он дает возможность в одном месте купить и попробовать самобытные региональные бренды и продукты со всех уголков нашей страны.

Организаторы фестиваля — Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Правительство Москвы. А оператором третий год подряд выступает событийное агентство «Лира».

Фестиваль в самом сердце города

«Вкусы России» — главное гастрономическое событие страны, которое ежегодно посещают более полумиллиона человек. Каждый год фестиваль проходит на центральных площадках Москвы с большой проходимостью, чтобы как можно больше людей познакомились с продукцией фермеров из регионов. В 2022 году мероприятие проходило в «Парке Горького», в 2023 — на Манежной площади, а в 2024 году фестиваль переместился на площадь перед входом на ВДНХ, став символичным завершением столь популярной выставки-форума «Россия».

Вокруг страны за один день

Фестиваль «Вкусы России» собрал в одном месте производителей региональных брендов из всех уголков страны. Это было настоящее гастрономическое путешествие по России, которое гости могли совершить за один день.

Первой точкой маршрута была ярмарка. На ней посетители узнавали о разнообразии региональных брендов России, могли попробовать и купить понравившийся продукт.

В каждом домике площадью 3×3 метра расположились от 3 до 5 производителей из регионов. А чтобы москвичи и гости столицы могли попробовать ещё больше разнообразной продукции, через пять дней организаторы провели ротацию участников.

Торговые павильоны разных регионов соединили с помощью верстовых столбов — объектов, которые испокон веков стоят на каждом километре дорог России.

В центре гости встречались на большой праздничной фестивальной сцене. На ней в режиме нон-стоп шла музыкально-танцевальная программа, которая дополняла основную идею и атмосферу фестиваля, делала его более живым. Среди участников были приглашенные авторские и народные коллективы со всей страны, например, из Татарстана, Адыгеи, Удмуртии, Воронежской области и так далее.

Там же на сцене проводили мастер-классы по приготовлению традиционных блюд народов России.

Всего за девять дней работы фестиваля:

63 часов длилась развлекательная программа

11 кулинарных мастер-классов провели шеф-повара

103 творческих коллективов и солистов из 31 региона РФ выступили на сцене

Следующей остановкой был ресторанный дворик. Гости смогли попробовать гусьбургеры, карачаевские хычины, удмуртские перепечи, краснодарские стейки, северную рыбу, дагестанскую баранину и другие блюда регионов России на большом всероссийском застолье.

После плотного обеда гости продолжали путь в творческие мастерские, где партнеры фестиваля знакомили участников с традициями регионов. «Магнит» вместе с посетителями расписывал Тульские пряники и учил лепить кубанские овощи из пластилина. «РоссельхозБанк» открыл зелёный бар, где готовили коктейли на основе региональных брендов. А «Черкизово» организовал кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд из курицы и индейки.

Всего партнеры провели 212 мастер-классов для более чем 4 000 гостей.

Финальной точкой гастрономического путешествия стала выставка с рецептами региональных блюд производителей, победивших в конкурсе продуктов питания «Вкусы России» в 2020−2021 гг. (в 2023−2024 гг. конкурс не проводился).

Эстетика в каждой детали

Сельское хозяйство у многих ассоциируется с черноземом, тюками с сеном, удобрениями. Но на самом деле это очень инновационная и быстроразвивающаяся отрасль. Хотелось создать для нее такой же эстетичный, современный и красивый визуальный образ.

Фирменный стиль для фестиваля разработали еще в 2022 году. Каждый год команда проекта обновляет его, при этом сохраняя общую узнаваемость. Организаторы с вниманием относятся к оформлению: фирменный стиль, основанный на линейном паттерне из различных продуктов и напоминающий крафтовую упаковочную бумагу, прослеживается в оформлении павильонов, промоформе персонала, флагах, стаканчиках и других деталях.

Соус из морошки и шишки в шоколаде: чем удивили «Вкусы России»?

Главная ценность фестиваля — самобытные бренды. Событие собрало на одной площадке производителей продукции из самых разных уголков необъятной страны: от Кольского полуострова до Кавказа, от берегов Балтики до дальневосточных просторов.

Команда проекта старалась привезти действительно крафтовые продукты, которые было сложно найти в обычном супермаркете. Например, соусы и варенья из грибов Кировской области или воду с клеточным соком пихты из Хабаровского края. Москвичей и гостей столицы также удивляли бренды продуктов питания, которые ранее участвовали в конкурсе «Вкусы России»: уральская шишка в шоколаде, удмуртские перепечи, кольский соус из морошки, мурманский вяленый ёрш и т. д. А всего на выставке было представлено ​​224 региональных бренда.

Для хранения всей этой продукции предусмотрели складские помещения. Это была одна из самых сложных и затратных задач в организации фестиваля.

«На фестивале производители готовили и продавали пищевые, в том числе быстропортящиеся, продукты, и необходимо было соблюдать огромное количество норм от Роспотребнадзора. Мы предусмотрели сухой, холодный и морозильный склады, организовали хранение по правилам товарного соседства продукции, чтобы избежать её порчи, чем помогли производителям из дальних регионов России разместить на наших складах тонны продукции в течение нескольких дней торговли», — Анастасия Круглова, аккаунт-директор агентства «Лира».

Работа команды не закончилась на этапе подготовки к событию. Специалисты были на площадке все дни фестиваля: следили за ходом мероприятий и даже помогали участникам с выкладкой товара, чтобы продукция выглядела привлекательнее.

Не обошлось и без форс-мажоров. В один день сломался холодильник, и агентству пришлось выкупить всю продукцию. Так, целую неделю команда Лиры наслаждалась потрясающе вкусным мороженым.

Отзывы участников

Участники остались довольны мероприятием и поделились с нами отзывами об организации:

«Спасибо огромное Минсельхозу России, команде "Лиры"! За вклад в наше общее развитие фермерства, за творческий подход к оформлению и организации, за ответственность перед каждым участником. Отдельное спасибо за организацию работы на холодном и сухом складах», — Богоявленская Ева-Янина, ИП Богоявленская (Республика Адыгея).

«На мой взгляд, это один из самых продуманных фестивалей. Не только для посетителей, но и для участников. Склады, тележки, безотказные волонтëры, своевременный клининг, дружелюбные организаторы — из таких не мелочей и создаётся репутация. Спасибо вам за реальную поддержку нас, фермеров!», — М. А. Кивачицкая, ИП Кивачицкая М. А. (Московская область).

«Организация была на высшем уровне. Организаторы были предельно вежливыми и внимательными к участникам. Поражены уровнем и масштабом фестиваля, благодарны за предоставленную возможность стать участником мероприятия», — К. Г. Пасынкова, ПСК «Оленевод» (Республика Коми).

Результаты

За девять дней фестиваля удалось:

представить на фестивале более 5 000 наименований самых разнообразных продуктов

помочь 354 производителям продать свою продукцию

презентовать 224 региональных брендов из 75 субъектов РФ

принять на площадке более миллиона москвичей и гостей столицы