На развитие Дербента планируют направить два миллиарда рублей

Власти Дагестана в следующем году планируют направить на реализацию госпрограммы комплексного развития Дербента около 2 миллиардов рублей. Такая сумма заложена в проекте республиканского бюджета.

«В 2025 году на реализацию государственной программы Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент» предусматривается порядка 2 миллиардов рублей, в том числе около 808 миллионов рублей за счет средств федерального бюджета. Такие параметры предусмотрены в проекте бюджета республики», — сообщили ТАСС в министерстве экономики и территориального развития Дагестана.

Средства предполагается направить на строительство Дворца спорта, центральной городской больницы, реконструкцию дворца детско-юношеского творчества, реконструкцию и оснащение школ, реновацию городской системы водоснабжения и водоотведения, а также ремонт улиц с заменой и реконструкцией инженерных коммуникаций.

Госпрограмма развития Дербента направлена на реализацию проектов развития общественных пространств, ремонт и реконструкцию объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Документ утвержден на период до 2025 года.

Дербент — второй по величине город Дагестана с населением более 120 тысяч человек и один из древнейших городов мира: в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-кала, древний город, Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента в список всемирного наследия.