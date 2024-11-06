Ростовская область вошла в пятерку лидеров премии «Маршрут года» 2024

Ростовская область вошла в пятерку лидеров рейтинга регионов по итогам XI Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2024: донской туроператор ООО «Судаков Тревел» взял максимальное количество призовых мест премии. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

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Итоги сезона были подведены в Уфе в рамках IV Международного форума по этнотуризму, – говорится в сообщении.

Всего на участие в конкурсе была подана 451 заявка из 62 регионов России. 324 проекта из 61 региона получили право на участие в финальных мероприятиях Всероссийской туристской премии.

Компания ООО «Судаков Тревел» не просто представляла Ростовскую область и город Таганрог, но внесла личный командный вклад в развитие туризма в регионе и привлечение потока туристов на Вольный Дон.

Туроператор представил девять проектов, шесть из которых высоко оценены жюри.

В частности, Гран-при получила лучшая экскурсия в городе: «Трамвайные истории»; лучший маршрут выходного дня: тур «Выходные на Бердянской косе»; и за личный вклад в разработку и популяризацию туристических маршрутов.