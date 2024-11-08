Посещаемость музея-заповедника Лермонтова в Пятигорске выросла в 2024 году

Музей-заповедник М.Ю. Лермонтова в Пятигорске фиксирует рост посещаемости. Во многом это связано с развитием внутреннего туризма, а также с различными мероприятиями, проводимыми в год 210-летия со дня рождения поэта.

«Мы ожидаем, что порядка 160 тысяч человек примет музей в этом году. Мы отмечаем значительный рост посещаемости», — сообщила директор Государственного музея-заповедника М.Ю.

Лермонтова Ирина Сафарова на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ», уточнив, что рост посещаемости при этом составит 10%.

Она также отметила, что интерес к музею и в целом к лермонтовской теме в год 210-летия со дня рождения поэта растет.

«Безусловно, это связано и с развитием внутреннего туризма», — добавила директор музея.

В этом году, по словам Сафаровой, случилось то, о чем мечтали сотрудники музея, — чтобы весь город жил лермонтовской темой, — а день 15 октября в Пятигорске был особенным.

Михаил Лермонтов (15 октября 1814 − 27 июля 1841) неоднократно бывал в Пятигорске, а у подножия горы Машук состоялась дуэль, в которой погиб поэт. В 1912 году в доме, где Лермонтов провел два последних месяца своей жизни и написал стихотворения «Морская царевна», «Листок», «Выхожу один я на дорогу», был открыт музей (первый музей поэта), который теперь носит название Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова. Здание является одной из знаковых достопримечательностей города-курорта.