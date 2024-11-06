Реновация Норильска позволила развивать туризм на Таймыре

Программа реновации Норильска, совместно реализуемая компанией "Норникель" и федеральными и местными властями, дала толчок к развитию туризма на Таймыре. Об этом сообщил на сессии "Новое развитие Арктики" на международном симпозиуме "Создавая будущее" в Национальном центре "Россия" первый вице-президент компании Николай Уткин.

"Реновация Норильска, которую мы сегодня реализуем вместе с правительством Красноярского края и правительством РФ, как раз положила начало туризму на Таймыре. Собственно, без этого не могло быть туризма, без развития большого Норильска и не могло бы создаться привлекательности этой территории", - сообщил Уткин.

Он подчеркнул, что благодаря развитию туризма на Таймыре, люди смогут познакомиться с культурой малочисленных народов Севера, с жизнью в условиях Арктики.

"Норильск - это самый северный мегаполис в мире с такой численностью населения, и конечно, он имеет самую обширную программу реновации и благоустройства, и компания ["Норникель"] намерена создавать самые комфортные условия не только для проживания, но и для туризма", - добавил он.

Симпозиум "Создавая будущее" проходит с 4 по 6 ноября. В трехдневной программе запланированы более 60 мероприятий по четырем направлениям: "Будущее человека", "Будущее технологий", "Будущее многополярного мира", "Будущее цивилизаций". Симпозиум стал первым мероприятием в Национальном центре "Россия", который создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия выставки "Россия" и демонстрации достижений страны на постоянной основе. ТАСС - информационный партнер симпозиума "Создавая будущее".