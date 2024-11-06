Нижегородцы просят восстановить лодочную станцию «Турист»

Нижегородские лодочники просят воссоздать станцию «Турист», существовавшую на Гребном канале. Соответствующее открытое письмо имеется в распоряжении редакции ИА «В городе N».

Напомним, станция работала на Гребном канале с 1978 года. Однако в начале 2024-го постройки стали сносить. Власти пояснили, что территория была застроена самовольно возведенными объектами, право пользования участком не оформлено в установленном законом порядке. Кроме того, там выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В качестве альтернативы лодочникам предложили участок на Бору. Однако впоследствии оказалось, что там нельзя возводить капитальные сооружения, так как территория попадает в зону подтопления.

Члены А.В.М.С. «Турист» просят восстановить разрушенную лодочную инфраструктуру — ограждение, благоустройство, энергоснабжение, стапели и слипы, берегоукрепление, автомобильные подъезды, парковки с твердым покрытием, доступность общественным транспортом. Они сами разработали два предпроектных решения — для старого участка и для нового. Сейчас граждане продолжают собирать подписи за восстановление станции. Их уже более 500.

Ну, а сегодня нужно разрешить пользование старой площадкой по схеме — автомобиль — прицеп — вода и обратно. В городе нет другой доступной возможности. Нижегородцев не пускают к Волге. Это нужно срочно исправлять, — заявил председатель Совета А.В.М.С. «Турист» Михаил Рогов.

Ранее сообщалось, что строительства центра активного отдыха «Турист» на Бору обойдется в 168,5 млн рублей.

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»