Туристический чек-ап здоровья запустят в Якутии в 2025 году. Туристы, посещающие регион, смогут пройти комплексное обследование в медицинских учреждениях Якутска.

В министерстве здравоохранения Якутии сообщили, что со следующего года в республике запускают проект под названием «Туристический чек-ап здоровья». Обследования можно будет пройти в трех организациях – в Национальном центре медицины, Якутской республиканской офтальмологической больнице и Онкологическом центре. Пройти обследование могут граждане от 30 до 70 лет, приехавшие в Якутск, для планового обследования.

В настоящее время прорабатывается вопрос взаимодействия медцентров с туроператорами, которые предоставляют услуги на территории республики. В частности, в приобретение тура будут входить трансфер и выбор медучреждения.