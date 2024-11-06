В Ленобласти ожидают увеличения турпотока по итогам года до 7 миллионов

Около 7 млн туристов посетят Ленинградскую область по итогам 2024 года, об этом сообщила на пресс-конференции зампредседателя комитета по культуре и туризму региона Ольга Голубева.

"Ленинградская область - активно развивающийся регион с точки зрения туризма. <…> Турпоток прошлого года составил 6,5 млн. Мы ожидаем, что ближе к 7 млн в этом году туристов будет по итогам года в Ленинградской области", - рассказала Голубева.

По итогам первого полугодия турпоток составил превысил отметку в 3 млн.

Она отметила, что регион привлекает туристов своей разнообразной природой, архитектурными объектами, всесезонными курортами. Среди лидеров по посещаемости - Выборг и Выборгский район, Приозерский и Всеволожский районы.

В регионе с каждым годом растет популярность экологических троп. По приведенным на пресс-конференции данным, в 2023 году на них побывало около 1 млн человек, а в этом году - около 1,5 млн. Около месяца назад в области была открыта 49-я по счету экотропа - "Озеро Шимпалатовское" в природном заказнике "Коккоревский" на берегу Ладоги. Среди самых востребованных маршрутов - Линдуловская роща, Колтушские высоты, Гряда Вярямянселькя.

Также большое количество туристов интересуется посещением агропредприятий, где можно не только ознакомиться с технологическими процессами или попробовать себя в разных занятиях, но и приобрести фермерскую продукцию, поучаствовать в сборе ягод или посадке картофеля.

Среди иностранных путешественников - гости из Китая, Ирана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Армении, ОАЭ, Израиля.

"Например, жители Арабских Эмиратов, у них есть особенность - они безумно любят хаски, и они готовы за этим ехать в разные регионы России, особенно если это некий тур для семьи, они ездят очень большими семьями", - добавила Голубева.

Для развития туризма в Ленинградской области увеличивают количество мест для проживания гостей. По подсчетам властей, которые были произведены в 2022 году, на территории области не хватает порядка 2,5 тыс. номеров.

"На сегодняшний день нельзя сказать, что проблема решена, но только по грантовой поддержке комитета по культуре и туризму к концу этого года появится 303 дополнительных номера на территории области. Кроме этого, появятся или уже появились те номера, которые инвесторы без помощи комитета активно строят в области. У нас ежегодно прирост по коллективных средствам размещения составляет в среднем 10-15%", - сказала зампредседателя комитета.

В регионе продолжают заниматься и подготовкой квалифицированных специалистов для отрасли. По словам Голубевой, в ноябре будет дан старт обучающим мероприятиям.