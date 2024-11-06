Чиновница обвинила бортпроводницу «России» в хамстве

Глава Управления Росреестра Нижегородской области Оксана Штейн считает, что в конфликте на рейсе «России» виновата именно бортпроводница. Стюардесса первая начала хамить чиновнице, пишет Рен-ТВ со ссылкой на источник.

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По уверению госслужащей, никакого алкоголя в самолет она не проносила. В сумке была только еда и напитки, купленные в аэропорту. Однако во время полета, когда пассажирка решила перекусить, бортпроводница «в хамской манере» сделала той замечание. Тогда Оксана Штейн предложила выкинуть продукты, но стюардесса заявила, что не будет убирать за чиновницей. На этом конфликт не закончился. Спустя некоторое время сотрудница авиакомпании «толкнула в плечо» спящую пассажирку.

Глава Управления Росреестра подчеркнула: несмотря на стиль общения бортпроводницы, никаким пакетом с бутылками она в нее не бросала.

Сама ситуация произошла в выходные на рейсе «России» из Петербурга в Нижний Новгород. По сообщениям СМИ, в полете Оксана Штейн начала употреблять купленный еще в аэропорту алкоголь, на что получила замечание от стюардессы. Тогда чиновница просто приобрела пиво непосредственно на борту. Сам полет прошел нормально, но после приземления, на выходе из самолета госслужащая кинула в сотрудницу перевозчика пакетом с бутылками.

Отметим, в самой авиакомпании данный инцидент уже подтвердили. Стюардесса написала заявление в полицию. Однако правоохранительные органы по поводу этой ситуации никаких комментариев пока не дают. Сама же Оксана Штейн в своих соцсетях лишь назвала ситуацию «информационным инцидентом».