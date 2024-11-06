Аэропорт Кургана закрыли из-за непогоды до 19:00 мск, в результате следовавший из Сочи в Курган самолет приземлился на запасном аэродроме в Челябинске. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Кургана.

"Рейс Сочи-Курган приземлился на запасном аэродроме в 13:50 местного времени (11:50 мск - прим. ТАСС) в Челябинске по метеоусловиям. Аэропорт Курган пока закрыт - до 21:00 (19:00 мск - прим. ТАСС) - по метеоусловиям", - сказали в пресс-службе авиагавани.

Ранее глава Курганской области Вадим Шумков сообщил в Telegram-канале, что в связи с резким изменением погоды, метелью создан оперативный штаб. Он призвал жителей воздержаться от маловажных и несрочных поездок и прогулок.

Как сообщили ТАСС в аэропорту Рощино в Тюмени, авиагавань работает в штатном режиме на фоне непогоды в Тюменской области.В тюменской Госавтоинспекции отметили, что сотрудники ведомства несут службу в условиях штормового ветра, метели и снегопада на двух федеральных автодорогах Тюмень-Омск и Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск. Сильный боковой ветер наблюдается в Омутинском, Голышмановскои и Ишимском районах. Отмечается, что в связи с сильным ветром на трассах повышенная скользкость из-за мокрого снега, мороза и влажности, в Ишимском районе, водители-дальнобойщики останавливаются на обочинах из-за плохой видимости и сильного ветра.