Дорогу к горнолыжному курорту «Эльбрус» подготовили к зимнему сезону

Дорожные службы Кабардино-Балкарии завершили подготовку автодороги Прохладный — Баксан — Эльбрус, ведущей к популярному горнолыжному курорту, к эксплуатации в зимний период.

«Дорога к горнолыжному курорту „Эльбрус“ в Кабардино-Балкарии готова к зимнему сезону. К 1 ноября федеральные дорожники выполнили весь комплекс мероприятий по подготовке трассы к эксплуатации в зимний период. Так, против зимней скользкости на трех пескобазах заготовлено свыше 20 тысяч тонн песко-соляной смеси. В случае возникновения экстремальных погодных условий дорожники применят противогололедные материалы с высокой концентрацией соли — до 50%», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ».

На этом участке будут нести дежурство 50 дорожных рабочих, чтобы в случае необходимости оперативно устранять последствия непогоды. Также планируется задействовать 25 единиц дорожной техники. Все машины подключены к системе навигационно-диспетчерского контроля «Дортранснавигация» на базе системы ГЛОНАСС.

Автодорога А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус протяженностью 104 километра является единственным маршрутом к всесезонному курорту «Эльбрус». Она начинается от круговой развязки на 430-м километре трассы Р-217 «Кавказ» и ведет до поляны Азау и к достопримечательностям Приэльбрусья, соединяя населенные пункты Баксанского и Эльбрусского районов республики. Ежедневно по трассе проезжает более 10 тысяч автомобилей.