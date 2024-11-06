На ВДНХ пройдет туристический форум "Путешествуй!"

Пятый туристический форум "Путешествуй!" пройдет с 10 по 15 июня на ВДНХ, совещание по организации его проведения провел вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает оператор мероприятия - Фонд Росконгресс.

"Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по организации проведения пятого форума "Путешествуй!", который состоится с 10 по 15 июня на ВДНХ. <…> В 2025 году мероприятия деловой программы будут объединены под общей тематикой "Открой Россию", что означает как знакомство россиян с потенциалом и возможностями своей страны, так и кооперацию в сфере въездного туризма", - говорится в сообщении.

Вице-премьер отметил, что в экспозиционной части форума должны быть широко представлены федеральные и региональные органы власти, туроператоры и компании сферы туризма. Он предложил провести выставку производителей отечественного оборудования для туристической отрасли, а также организовать площадку для презентации инвестиционных проектов.

В рамках мероприятия министр экономического развития РФ Максим Решетников проведет всероссийское совещание с регионами, а также встречу с отраслевым сообществом в формате бизнес-диалога. Большой блок программы будет посвящен въездному туризму. В 2025 году планируется расширить географию зарубежных участников из дружественных стран, этот вопрос поручено проработать МИД РФ совместно с Минэкономразвития России.

"Сегодня интерес к форуму возрастает как со стороны российских, так и иностранных участников. Важной темой предстоящего пятого форума "Путешествуй!" в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне станут патриотические маршруты, которые представят регионы нашей страны", - отметил Чернышенко.

Предварительно сформулированы шесть треков архитектуры деловой программы. Это "цифра", транспорт, госрегулирование, кадры, развитие туристических территорий и комплексный туристический продукт, рассказал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.