В Бурятии идет благоустройство объектов туризма

Девять туристических объектов планируется благоустроить в Бурятии. Проект реализуется в рамках республиканской программы «Развитие туризма».

Так, для проведения благоустройства региону выделили субсидии на сумму 19,9 млн рублей. Всего планируется модернизировать и обновить девять проектов, пять из которых уже благоустроили. В частности, в Кяхте появилась экологическая тропа протяженностью 362 метра – здесь установили информационные стенды, обновили смотровые площадки и смонтировали урны, лавочки и новое освещение.

Также обновили и музей истории Улан-Удэ – завезли новое оборудование для проведения мероприятий и шатры с мебелью, которые планируется использовать в теплое время года. В комплексе «Селегинский острог» благоустроили смотровые площадки и экотропы, а в «Степном кочевнике» обновили туристическую инфраструктуру.

На туристических объектах в Прибайкальском, Курумканском и Селегинском районах благоустройство планируется завершить до конца текущего года. Здесь также обновят информационные площадки и модернизируют инфраструктуру.