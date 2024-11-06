Популярную базу отдыха у Горьковского моря выставили на продажу

Одна из популярных баз отдыха на берегу Горьковского моря продается под реконструкцию. Объект на территории Городецкого округа работал еще в советские годы и имеет все шансы получить вторую жизнь с приходом инвестора, пишет GIPERNN.RU.

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База занимает около 7 гектаров к северо-западу от деревни Соболиха, а общая площадь ее зданий составляет 4300 квадратных метров. Туристический объект обеспечен всеми необходимыми коммуникациями, на территории есть собственная трансформаторная подстанция, насосная станция, канализация и противопожарная система. А дизельная котельная обеспечивает объект отоплением. Газификация базы находится в стадии реализации.

По словам эксперта рынка коммерческой недвижимости Марины Пылиной, туристическая база может использоваться круглогодично, ведь расположена недалеко от Городца и Нижнего Новгорода. После реконструкции она станет хорошей площадкой для корпоративных мероприятий и семейного отдыха, а также крупных торжеств, таких как свадьбы.

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