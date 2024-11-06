Среди липецкого туристического бизнеса распределят гранты на 30 млн рублей
Управление экономического развития Липецкой области сообщило, что до 15 ноября будет принимать заявки от бизнесменов, желающих получить субсидию на развитие туристической отрасли. Таким образом, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будет распределено 30 млн рублей.
О росте туристической привлекательности региона заявил губернатор Игорь Артамонов, и приезжие хотят видеть все новые услуги. Поэтому предприниматели должны будут потратить деньги на закупку туристского оборудования, создание новых туристических маршрутов, а также создание кемпингов и путеводителей. Также необходимо обеспечить условия для отдыха людям с ограниченными возможностями.
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