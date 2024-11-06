Среди липецкого туристического бизнеса распределят гранты

Управление экономического развития Липецкой области сообщило, что до 15 ноября будет принимать заявки от бизнесменов, желающих получить субсидию на развитие туристической отрасли. Таким образом, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будет распределено 30 млн рублей.

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О росте туристической привлекательности региона заявил губернатор Игорь Артамонов, и приезжие хотят видеть все новые услуги. Поэтому предприниматели должны будут потратить деньги на закупку туристского оборудования, создание новых туристических маршрутов, а также создание кемпингов и путеводителей. Также необходимо обеспечить условия для отдыха людям с ограниченными возможностями.

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