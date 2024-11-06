«Аэрофлот» увеличит частоту полетов из Москвы в Горно-Алтайск

"Аэрофлот" с 30 ноября 2024 года увеличит количество прямых рейсов по маршруту Москва - Горно-Алтайск с 7 до 10 перелетов в неделю. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Группа "Аэрофлот" активно развивает авиаперевозки по востребованным направлениям внутреннего туризма. С 30 ноября авиакомпания увеличит частоту полетов из Москвы в Горно-Алтайск. Дополнительные рейсы будут выполняться по четвергам, субботам и воскресеньям. Таким образом, общая частота перелетов из аэропорта Шереметьево на популярный горнолыжный курорт составит до 10 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летом 2024 года рейсами авиакомпании между Москвой и Горно-Алтайском воспользовались 68 тыс. человек, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.