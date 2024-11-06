Сахалин вошел в топ-5 горнолыжных направлений на Новый год

Горнолыжный курорт «Горный воздух» в Южно-Сахалинске попал в список самых популярных направлений для новогодних каникул. Россияне начали планировать зимние каникулы на 2-3 месяца раньше обычного.

Об этом сообщают «Московские новости». Сахалинский горнолыжный курорт является резидентом ТОР «Сахалин». Инфраструктура там достаточно развита, чтобы проводить мероприятия международного уровня. Так, например, в январе 2025 на «Горном воздухе» пройдут IV Молодежные российско-китайские игры. Сезон катания там очень длинный – с середины декабря до середины апреля.

В прошлом году сахалинский спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» победил в номинации «Лучший курорт на Дальнем Востоке» национальной премии «Горы России». Мастер-план комплексного развития ГЛК «Горный воздух» предусматривает строительство в 2026 году отелей класса 3-4 звезды на 980 номеров, а к 2029 году – еще 950 номеров. Ожидается, что открытие нового курорта увеличит турпоток на Сахалин в два раза и составит 600 тысяч человек к 2030 году.