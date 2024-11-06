Туристы оставили «автографы» на историческом памятнике в Дагестане

В заброшенном селении Кахиб в Дагестане неизвестные подвергли акту вандализма камни с петроглифами, оставив надпись «Ижевск 2024». Об этом сообщается в паблике «Нетипичный Дагестан, Махачкала баракат».

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«Пережившие ряд исторических катаклизмов, неоднократную смену власти в регионе, войны и даже полное переселение жителей селения камни оказались бессильны перед гостями XXI века. Кто-то решил увековечить свой визит, оставив примитивные буквы, на камнях со старыми рисунками», — говорится в сообщении.

Аул Кахиб находится в Шамильском районе и является точкой притяжения туристов. Интерес вызывает у путешественников аул-призрак Старый Кахиб, расположенный на горе. Новый Кахиб расположен ниже, в долине.

Старое селение интересно башнями и петроглифам, которыми украшены некоторые камни. Утверждается, что рисунки сделаны во времена палеолита; они вставлены прямо в каменную кладку древних жилищ. Петроглифы традиционно изображают птиц, геометрические фигуры и различные орнаменты.

Как сообщается в туристическом ТГ-канале Кhaleedranch, камни уже приведены в нормальное состояние, надписи от визитёров, оставленные мелом, стёрты