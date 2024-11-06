Минтранс: авиакомпании не должны рассаживать родителей и детей

Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП), которые касаются рассадки пассажиров с детьми до 14 лет в самолете. В ведомстве считают, что авиакомпании обязаны предоставлять им соседние кресла при регистрации на рейс. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ за авторством министерства.

Согласно тексту инициативы, в этом правиле есть исключение. Оно может быть проигнорировано, если к моменту регистрации взрослого и ребенка на борту не осталось мест, удовлетворяющих такому требованию.

Отметим, сейчас в ФАП прописана лишь рекомендация для авиакомпаний сажать взрослых и детей рядом. При этом указывается, что речь идет о несовершеннолетних в возрасте до 12 лет. Нововведение предполагает отойти от рекомендательного характера и ввести обязанность. А также повысить порог возраста – до 14 лет.

В самих авиакомпаниях такому нововведению не рады. Как подсчитали эксперты, из-за этого лоукостеры могут потерять до 30% доходов. Значительную сумму низкобюджетным перевозчикам как раз приносит платная услуга по выбору места.

В некоторых авиакомпаниях и вовсе заявили, что новшество Минтранса приведет к подорожанию билетов, так как создает избыточные требования для участников рынка.