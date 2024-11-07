Эксперт объяснил высокие цены на воду в аэропортах

На стоимость продукции влияет плата за аренду торговой площади.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил вице-президент Опоры России по вопросам торговли Владлен Максимов. Он пояснил, что с этим нельзя «что-то сделать».

«Везде в аэропорту всё дорого. Это из-за высокой аренды торговых площадей в аэропортах. Я не вижу, что тут может сделать антимонопольная служба. Я не думаю, что с этим что-то можно сделать вообще. Где написано, что воду нельзя продавать условно по 600 рублей? Да, нам это не нравится. Если каждый раз Антимонопольную службу посылать изучать вопросы, то лучше не будет».

В аэропорту Внуково сообщили о проверке торговых точек из-за завышения цен на бутилированную воду. На месте работают сотрудники московского управления Федеральной антимонопольной службы, сообщает РИА Новости.

Ранее Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей отправила письмо в ФАС. В обращении шла речь о возможном нарушении законодательства магазинами и кафе, расположенными в зоне международных вылетов. В них минимальная стоимость бутылки воды объёмом 0,5 литра достигает 150 рублей, а максимальная — 350. При этом цена на аналогичный товар в магазинах вне аэропорта от 30 до 70 рублей.