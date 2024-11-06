Составлен список лучших семейных направлений для новогоднего отдыха

Провести новогодние каникулы с семьей стоит в Великом Устюге, посоветовала тревел-блогер Наталия Ансталь. В беседе с NEWS.ru турэксперт подчеркнула, что там находится резиденция главного Деда Мороза. По ее мнению, каждый ребенок будет рад такому времяпрепровождению, как и его родители.

На мой взгляд, лучшим вариантом для путешествий с малышами будет Великий Устюг, так как там находится резиденция Деда Мороза. Каждый ребенок будет рад повстречаться с загадочным и добрым волшебником, да и что греха таить, не только дети будут рады, — пояснила Ансталь.

Настоящая зимняя сказка ждет и в Карелии, где много уютных отелей, поделилась эксперт. По словам блогера, там можно посетить Рускеалу. Кроме того, уточнила Ансталь, с детьми постарше можно поехать в более активные места отдыха, например в Калининград или по Золотому кольцу.

Тем, кому хочется тепла, стоит рассмотреть Сочи, порекомендовала эксперт. Она предупредила, что с маленькими детьми лучше отказаться от длительных поездок.

Если вы путешествуете с подростками, то можно рассмотреть горнолыжные курорты в Красной Поляне и на Алтае. По заграничным направлениям самое близкое и теплое — это Египет. Он удобен для тех, кто не хочет думать о том, куда пойти пообедать или поужинать, all inclusive спасает в этом вопросе. Также Таиланд, Шри-Ланка, Куба и Мальдивы будут достаточно хорошими вариантами, — заключила тревел-блогер.

Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев ранее рассказал, что Байкал стал туристическим магнитом для россиян и иностранцев. Парламентарий отметил, что Сибирь лидирует по количеству путешественников в 2024 году.