На дорогах Марий Эл установили еще пять знаков туристской навигации

На дорогах Марий Эл установили новые знаки туристской навигации. Четыре знака появились на региональных трассах и один – на федеральной.

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Указатели помогут местным жителям и туристам добраться до интересных и красивых мест в республике, а также повысят ее привлекательность, пишет «МедиаПоток».

Знаки туристской навигации устанавливают в рамах национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он начал реализовываться в Марий Эл в начале октября 2024-го, сообщает минспорттуризм региона.