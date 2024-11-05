Авиакомпания Oman Air возобновила прямые рейсы в Россию

Воздушное сообщение между обеими странами было восстановлено 29 октября, однако Минэкономразвития сообщило об этом только сегодня.

Рейсы выполняются трижды в неделю из аэропорта Шереметьево на узкофюзеляжных Boeing 737-8. Для российских туристов в Омане действует безвизовый режим на срок пребывания не больше двух недель.

«Туристические потоки растут и уже превзошли допандемийные объёмы. В 2023 году Оман посетили 39 тысяч российских туристов», — следует из сообщения директора министерского департамента Никиты Кондратьева.

Он уточнил, что в текущем полугодии поток туристов из Омана в Россию вырос в шесть раз и составил 2,6 тыс. поездок.

Авиасообщение между Москвой и Маскатом было приостановлено с 1 июля текущего года.