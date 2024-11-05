Какие города для новогодних праздников выбирают жители Новосибирска

Самыми востребованными направлениями для жителей Новосибирска в период новогодних праздников стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом BFM-Новосибирск сообщили представители сервиса Яндекс.Путешествия, проанализировав актуальные данные бронирования.

Новосибирцы планируют поездки в Москву в среднем на 6 дней, бронируя авиабилеты за 100 дней до отправления. Средняя стоимость авиабилетов составляет 19 900 рублей. В Санкт-Петербурге жители города также намерены провести около 6 дней, при этом горизонт планирования составляет 89 дней, а цена билетов в обе стороны — 22 600 рублей. Поездка в Сочи, как правило, длится 8 дней, с горизонтом планирования в 165 дней, а стоимость авиабилетов достигает 33 500 рублей.

В пятерку самых популярных направлений у новосибирцев также вошли Южно-Сахалинск и Иркутск. В обе эти локации туристы отправляются в среднем на 7 дней, с горизонтом планирования в 70 и 73 дня соответственно. Цены на авиабилеты для этих направлений составляют 12 400 и 20 900 рублей.

Согласно данным аналитики сервиса Яндекс Путешествия, в 2024 году по всей России наблюдается заметный рост доли бронирований в странах дальнего зарубежья — на 29% по сравнению с прошлым годом. В то же время доля поездок в страны ближнего зарубежья увеличилась на 69%.

Среди популярных направлений дальнего зарубежья выделяются азиатские страны, такие как Таиланд (+700%) и Китай (+350%). Эти направления традиционно пользуются популярностью на Новый год, когда многие путешественники стремятся провести зимние праздники в теплых странах, где начинается туристический сезон.

Также в пятерку стран с наибольшим ростом популярности вошла Италия (+200%). Среди направлений ближнего зарубежья лидерами стали Армения (+350%) и Узбекистан (+250%). Несмотря на повышенный интерес к путешествиям в преддверии новогодних праздников, цены на авиабилеты по некоторым направлениям снизились. Это стало возможным благодаря введению новых рейсов. Например, стоимость перелета в Китай уменьшилась на 78%: билеты в обе стороны можно приобрести от 53 800 рублей. А перелет в Армению обойдется в 23 300 рублей в оба конца, что на 45% дешевле, чем в прошлом году.