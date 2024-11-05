Эксперт объяснил возросшую популярность автодомов

Автодома стали новым трендом российского туризма, в последнее время спрос на них вырос на 10%. Почему россиянам такие услуги понравились, объяснил в комментарии "РГ" председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев (фракция "Новые люди").

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По его оценке, рост автотуризма стал одним из трендов туристического сезона 2024 года.

Почему вырос спрос

"Причина популярности отдыха на колесах кроется не только в повышении цен на авиа- и ж/д билеты этим летом, но и в развитии внутреннего туризма в России в целом, а также в появлении новых точек притяжения, куда нет доступа регулярным транспортом", - считает он.

В связи с этим меняется и формат отдыха - все большее число россиян, считает депутат, предпочитает активный отдых на природе, а не проживание на курорте.

Он привел оценки правительства РФ, согласно которым доля путешествующих на автомобиле выросла в нынешнем году на 4 пункта и составила 53% от всего летнего турпотока.

Соответственно, это сказалось и на востребованности автодомов.

Автодом и кемпер

"Здесь стоит разграничить понятия "автодом" и "кемпер", - пояснил также депутат. - В первом случае это легковой автомобиль, для управления которым достаточно прав категории B, а во втором - прицеп, на который распространяются все общие правила для вождения легковых авто с прицепом".

По словам Тарбаева, аренда автодома колеблется в диапазоне 16-18 тыс. в сутки, в то время как кемпер можно арендовать от 3,5 тыс. в сутки и путешествовать на своем автомобиле, используя его как мобильное средство размещения.

Топ популярности в регионах

"Спрос на автодома имеет сезонный характер. Регионами-лидерами аренды автодомов/кемперов этим летом стали Москва, Московская область и Краснодарский край, что неудивительно с учетом популярности морских курортов юга страны", - сообщил депутат. Но в топ-10, по его словам, также вошли Санкт-Петербург, Дагестан и Алтайский край, что стало новшеством.

Неслучайно, добавил глава комитета, самый мощный прирост турпотока в этом году демонстрирует Сибирский федеральный округ, за которым идут Краснодарский край и Северный Кавказ.