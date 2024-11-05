Эксперт объяснил возросшую популярность автодомов

Глава комитета ГД по туризму объяснил возросшую популярность автодомов
Автодома стали новым трендом российского туризма, в последнее время спрос на них вырос на 10%. Почему россиянам такие услуги понравились, объяснил в комментарии "РГ" председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев (фракция "Новые люди").
По его оценке, рост автотуризма стал одним из трендов туристического сезона 2024 года.
Почему вырос спрос
"Причина популярности отдыха на колесах кроется не только в повышении цен на авиа- и ж/д билеты этим летом, но и в развитии внутреннего туризма в России в целом, а также в появлении новых точек притяжения, куда нет доступа регулярным транспортом", - считает он.
В связи с этим меняется и формат отдыха - все большее число россиян, считает депутат, предпочитает активный отдых на природе, а не проживание на курорте.
Он привел оценки правительства РФ, согласно которым доля путешествующих на автомобиле выросла в нынешнем году на 4 пункта и составила 53% от всего летнего турпотока.
Соответственно, это сказалось и на востребованности автодомов.
Автодом и кемпер
"Здесь стоит разграничить понятия "автодом" и "кемпер", - пояснил также депутат. - В первом случае это легковой автомобиль, для управления которым достаточно прав категории B, а во втором - прицеп, на который распространяются все общие правила для вождения легковых авто с прицепом".
По словам Тарбаева, аренда автодома колеблется в диапазоне 16-18 тыс. в сутки, в то время как кемпер можно арендовать от 3,5 тыс. в сутки и путешествовать на своем автомобиле, используя его как мобильное средство размещения.
Топ популярности в регионах
"Спрос на автодома имеет сезонный характер. Регионами-лидерами аренды автодомов/кемперов этим летом стали Москва, Московская область и Краснодарский край, что неудивительно с учетом популярности морских курортов юга страны", - сообщил депутат. Но в топ-10, по его словам, также вошли Санкт-Петербург, Дагестан и Алтайский край, что стало новшеством.
Неслучайно, добавил глава комитета, самый мощный прирост турпотока в этом году демонстрирует Сибирский федеральный округ, за которым идут Краснодарский край и Северный Кавказ.