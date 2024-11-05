В Балтийске утвердили введение туристического налога с 2025 года. Об этом пишет газета «Вестник Балтийска».

Изменения в Налоговый кодекс приняли депутаты окружного совета. Согласно нововведениям, власти сами вводят выплаты на территориях муниципалитетов. Все собранные средства поступят в местный бюджет на содержание и развитие туристической инфраструктуры.

С 1 января туристический налог будет входить в счёт проживания.